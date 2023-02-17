Kılıçdaroğlu'ndan 'saray'a: Not ediyorlarmış, hepimiz tutuklanmaya hazırız!

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Bunları not ediyoruz" sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Not ediyorlarmış! Not etseniz ne yazar? Siz hala anlamadınız, hepimiz tutuklanmaya hazırız. İyice not edin bunu." ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 19:28
Kılıçdaroğlu'ndan 'saray'a: Not ediyorlarmış, hepimiz tutuklanmaya hazırız!
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası parti genel merkezinde yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Çelik'in "Biz afet bölgemizde vatandaşlarımızla birlikte olduğumuz için siyasi tartışmaları parçası olmadık. Bunları not ediyoruz" sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu saraylılar milletçe nasıl bir ruh halinde olduğumuzu tam idrak edebilmiş değiller. Not ediyorlarmış! Not etseniz ne yazar? Siz hala anlamadınız, hepimiz tutuklanmaya hazırız. İyice not edin bunu. Ettiniz mi? Şimdi bir daha edin! Milletimize sataşmanızı hiç önermem."

ERDOĞAN DA TEHDİT ETMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında şunları söylemişti:

"Milyonlarca insanımızın deprem felaketinin yıkıntıları önünde acıyla kıvrandığı, diğerlerinin onların acılarını paylaştığı bir ortamda sırf siyasi çıkar elde etmek için sağa sola saldıranları görmekten doğrusu üzüntü duyuyorum. Yürekleri kavrulan insanların duygularını istismardan ırkçılığa, fedakarca yürütülen çalışmaları değersizleştirmek için iftiraya ve dezenformasyona kadar her türlü çirkefliği sergileyenleri şimdilik biz de not ediyoruz. İnsanlar can derdindeyken SPK önüne gidip siyaset yapanları, öğrencilerimizi kışkırtanları, insanları devletlerine karşı tahrik ederek canla başla yürütülen faaliyetleri sabote etmeye kalkanları asla unutmayacağız."


Ömer Çelik Kemal Kılıçdaroğlu Saray

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