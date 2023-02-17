Ünlü oyuncu Caner Cindoruk'tan AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e tepki: 'Neyi not ediyorsunuz hemşehrim?'
"Cumhurbaşkanımıza ve bizlere söylenen sözleri şimdilik not ediyoruz" diyen AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e, oyuncu Caner Cindoruk'tan tepki geldi. Twitter'dan söz konusu haberi alıntılayan ünlü oyuncu, "Neyi not ediyorsunuz hemşehrim? Beni de not edin…" ifadelerini kullandı.
Oyuncu Caner Cindoruk, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası parti genel merkezinde yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.
"BENİ DE NOT EDİN"
Çelik'in "Biz afet bölgemizde vatandaşlarımızla birlikte olduğumuz için siyasi tartışmaları parçası olmadık. Bunları not ediyoruz" sözlerine tepki gösteren Cindoruk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Neyi not ediyorsunuz hemşehrim? İnsanların acısını görmezden geliyorsunuz, öfkelerine öfkeyle, parmak sallayarak, hakaretler ederek karşılık veriyorsunuz? Yazıklar olsun size hemşehrim… Beni de not edin…"
OYUNCU DAMLA SÖNMEZ'DEN YANIT
Ünlü oyuncu Damla Sönmez de Cindoruk'un paylaşımına yanıt verdi. Sönmez yanıtında "Beni de edin!" sözlerini kullandı.
ÖMER ÇELİK NE DEMİŞTİ?
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AKP MYK sonrası parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.
Çelik açıklamasında, "Yabancı arama kurtarma ekiplerinin ağzından gerçek olmayan pek çok olmayan beyan da yayıldı. Birtakım yayınlar sosyal medyada söz konusu oldu. Biz afet bölgemizde vatandaşlarımızla birlikte olduğumuz için siyasi tartışmaları parçası olmadık. Bunları not ediyoruz" demişti.
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