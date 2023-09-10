Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Hepimiz hayal kırıklığına uğradık ama vazgeçmeyeceğiz

Yayınlanma: 10.09.2023 - 11:53

Güncelleme: 10.09.2023 - 12:01

Gazeteci Murat Yetkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini telefonla aradığını ve eleştirileri konusunda görüşlerini dile getirdiğini belirtti.

Yetkin, dün (9 Eylül) kendi internet sitesinde kaleme aldığı "Geçmişin mirasıyla buraya kadar" başlıklı yazısında CHP'nin 100. yılına ağır bir seçim yenilgisiyle girdiğini hatırlatıp "CHP yönetimi 14-28 Mayıs seçimleri kaybetmekle kalmadı, kendi seçmeninin güvenini de ağır şekilde zedeledi. Özellikle sonradan ortaya çıkan pazarlıklar, danışmanlar konusu bu hasarı artırdı. Kılıçdaroğlu başta olsun, olmasın CHP’nin başta kendi seçmeninin güvenini kazanması gerekiyor" demişti.

Yetkin'in aktardığına göre Kemal Kılıçdaroğlu, "Düzeyli eleştiriye her zaman saygım var, gazetecisiniz elbette eleştireceksiniz. Bazı konuları dikkatinize getirmek istedim” dedi ve konuya ilişkin "Belki kitle önüne çıkmakta geç kaldık" ifadelerini kullandı.

Yetkin'in "Kılıçdaroğlu: hepimiz hayal kırıklığına uğradık ama vazgeçmeyeceğiz" başlıklı yazısında yer verdiği ifadeler şöyle:

"CHP’nin seçmen kitlesiyle bağlarını güçlendirmesi, güvenini yeniden kazanması gerektiği doğru. Hepimiz hayal kırıklığına uğradık. Belki kitle önüne daha erken çıkıp kendimizi anlatmamız gerekirdi. Belki geciktik. Ama önce il başkanlarımız, sonra belediye başkanlarımız ve parti meclisimizin fikrini almak istedik; yani parti kurullarına gittik.

“CHP tartışarak güçlenen bir parti olmuştur. Türkiye’nin içinden geçtiği bu sıkıntılı dönemde umutsuzluğa düşmememiz gerekir. CHP, kurucumuz Atatürk’ün dediği gibi “Memleket ve milletin her türlü dayanaktan mahrum bırakıldığı, uğursuz bir hengâmenin yaşandığı” dönemde umut ışığı yakmış olan partidir. Biz de bu ilkeden vaz geçmedik, vazgeçmiyoruz.”