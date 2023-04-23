Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Büt'e bırakmayalım

Yayınlanma: 23.04.2023 - 18:03

Güncelleme: 23.04.2023 - 18:03

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden ilk kez oy verecek seçmene seslendi.

"Gençler büt’e bırakmayalım, ilk turda bitirelim bu işi" diyen Kılıçdaroğlu, iktidarın kendi verdiği vaatleri kopyaladığını söyledi.

Kılıçdaroğlu TikTok hesabı üzerinden paylaştığı video mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gençler biliyorsunuz kopya çekmek iyi değildir. Ama bu ülkeyi 20 yıldır yönetenler derslerine çalışmamaya devam ediyorlar. Cumhur İttifakı vaatlerini bu seçimde bizden kopyala yapıştır yapmış. Gençler siz siz olun dersinize iyi çalışın ve kopya çekenler sakın güvenmeyin. Bu seçimi de büt'e bırakmadan ilk turda bitirelim."

Gençler büt’e bırakmayalım, ilk turda bitirelim bu işi.https://t.co/FPxKBuSMWG — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 23, 2023



