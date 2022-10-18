Kılıçdaroğlu'ndan 'yolsuzluk' çıkışı: 'İlk 100 günde...'

18 Ekim 2022 Salı, 11:07

Tele1 yazarı Yılmaz Polat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile parti genel merkezinde gerçekleştirdiği görüşmeyi köşesine taşıdı.

Polat, "Yolsuzluğa her kim bulaştıysa, hangi isme ulaşırsa ulaşsın ilk 100 günde hesap soracak mısınız?" sorusuna Kılıçdaroğlu'nun "Evet" yantını verdiğini aktardı.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, 'yolsuzluklarla ilgili çok ayrıntılı yoğun bir çalışma yaptıklarını' söyledi.

Polat'ın, "Kılıçdaroğlu: Yolsuzluğa kim bulaştıysa ilk 100 günde hesap soracağız" başlıklı yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Yurt dışındaki AKP destekli vakıflar, CHP liderinin çok önemsediği konulardan biri.

New York Manhattın’daki lüks gökdelen yurdunu konuşurken, başka bir seferde yine Ensar ve Türgev Vakıflarından oluşan Türken-USA Vakfının satın aldığı Michigan Eyaleti’ndeki ünlü boksör Muhammed Ali’nin çifliğine de gideceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu Vakıflara ait her bir doların Türk vatandaşlarına ait olduğunu vurguladı, peşini bırakmayacağının altını birkaç kez çizdi.

"İKTİDARA HAZIRLANIYOR"

CHP Genel Başkanı, yoğun bir hazırlık içinde.

İktidara hazırlanıyor. Şüphesiz bunu 6’lı masayla koordineli yapıyorlar.

CHP içindeki çalışmaları merak ediyorum.

Uzun süre aklımda olan kamuoyunun da çok merak ettiğini düşündüğüm iki soru yöneltiyorum:

‘İktidara aday siyasi partilerin ‘ilk 100 gün proğramı’ ne yapacakları? her ülkede ilgi çeker ve yakından izlenir.

Yolsuzluğa her kim bulaştıysa, hangi isme ulaşırsa ulaşsın ilk 100 günde hesap soracak mısınız?’

‘Tereddüt etmeden ‘Evet’ diyor.

‘Hangi isme ulaşırsa ulaşsın önemli değil hesap soracağız’ cevabını alıyorum.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ‘yolsuzluklarla ilgili çok ayrıntılı yoğun bir çalışma yaptıklarını belirtiyor. İlk kez yaptığı bu açıklama ‘ilk 100 gün programında kime uzanırsa uzansın hesap sorulacak ve mahkemeler harekete geçeceğini.’ gösteriyor.

İkinci sorum yine ilk yüz gün programında yer alacak bir icraatla ilgili:

‘Liyakatsız bürokratların görevden alınıp alınmayacağını’ sordum.

‘Elbette alınacağını bu konuda da bir çalışma yapıldığını’ anlattı.

Uzun sohbette Kılıçdaroğlu hiçbir şekilde adaylık konusunda girmedi. Bende sormadım.

Ancak anlattıklarından aday olmaya hazır bir lider gördüm.

Sanki ilan edeceği günü bekliyor gibi hissettim.

Dış Dünyaya bakış açısı da şöyle, adeta mesaj verdi:

‘Bundan sonra muhatabınız Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı. Kazanıyoruz. Erdoğan Yönetimi gidiyor.’

CHP liderinin önümüzdeki günlerde dış politika konusunda önemli açıklamalar yapması beklenebilir."