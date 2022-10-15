Son Dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bartın'da açıklama: 'Türkiye'de hayat bu kadar ucuz mu?'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin cenazesine katıldı. Kılıçdaroğlu cenaze sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye'de hayat bu kadar ucuz mu? Yazıktır, günahtır" dedi.
Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yeraltında işçilerin çalıştığı sırada yaşanan patlamada 41 işçi hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Bartın maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin cenazesine katıldı.
Cenaze töreni sonrası açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Gerçekten öfke doluyum, gerçekten üzgünüm. Ben bir yılbaşı gecesini madende, işçilerin çalışma koşullarını görmek ve öğrenmek için yerin yüzlerce metre altında maden işçileriyle geçirdim. Bu insanların güvenliğini sağlamak, soyal devlet dediğimiz devletin görevidir. 21. yüzyılda Soma'yı, Ermene'yi unutmadık. Şimdi burada 41 kardeşimiz hayatını kaybetti. Hangi çağda yaşıyoruz? Neden bu maden kazaları, kitle ölümleri Türkiye'de oluyor? Dünyanın başka bir ülkesinde maden çıkarılmıyor mu? Orada neden kimse ölmüyor? Bizden daha fazla kömür çıkarıyorlar. Önlem alacağız diyorlar... 20 yıldır neredesiniz? Nerede önlem alacaksınız? Bu ailelere kim hesap verecek? Hayat Türkiye'de bu kadar ucuz mu? Yazıktır, günahtır"
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