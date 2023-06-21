'Kılıçdaroğlu'nu paylaşan THY pilotu işten çıkarıldı' iddiası Meclis gündemine taşındı

Yayınlanma: 21.06.2023 - 14:58

Güncelleme: 21.06.2023 - 14:58

Türk Hava Yolları'nda (THY) görev yapan Evren Turan isimli pilotun muhalefet yöneticilerinin twitlerini beğendiği ve retweet ettiği gerekçesiyle işten çıkartıldığı öne sürüldü.

İYİ Partili Ali Kıdık'ın sahibi olduğu Airport Haber'de yer alan iddiaya göre Kaptan Pilot Evren Turan, seçim sürecinde aralarında Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu hesaplardan yapılan paylaşımları beğendi ve kendi hesabından paylaştı.

Seçimden sonra THY, Evren Kaptan'ın görevine son verdi. Evren Turan hukuki mücadele başlattı.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat İcra Kurulu marifeti ile Kemal Kılıçdaroğlu @kilicdarogluk ve Ekrem İmamoğlu @ekrem_imamoglu twitlerini beğenen, RT yapan Kaptan Evren Turan’ın işine son verdi @cpt_evren



Bunun anlamı şudur; THY’de AKP’li hariç kimse… pic.twitter.com/8FDQpBRCyo — Ali KIDIK (@alikdk) June 20, 2023

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Deniz Demir, Türk Hava Yolları'nda (THY) görevli pilot Evren Turan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin atılan destek mesajlarını sosyal medya hesabında paylaştığı için işten çıkarıldığı iddiasını soru önergesiyle TBMM gündemine taşındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Demir, şunları kaydetti:

“20 Mayıs 1933 tarihli 2186 sayılı kanunla kurulan Türk Hava Yolları, 90 yılı aşkın bir süredir ülkemize hizmet etmektedir. Ancak son yıllarda THY yönetiminin profesyonel yöneticiler yerine AKP’li siyasiler ve AKP’ye yakın isimlerden oluşması kurumda çalışanlar arasında büyük rahatsızlıklara neden olmuştur.

2022 yılı itibarıyla Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı olarak atanan Ahmet Bolat, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklediğini sosyal medya hesabından açıkça duyurmuştur. Bolat paylaşımında ‘Benim oyum belli. Bu sadece pazartesi günü işimin başında olmam ve gelecek 10 yılı ilmek ilmek örmek için değil, ülkemizin yeniden belirsizlik sürecine girmemesi, başladığı atılımlara devam etmesi için de Doğru Adam: Recep Tayyip Erdoğan!’ sözlerine yer vermiştir.

Ahmet Bolat özgürce siyasi tercihlerini açıklarken THY’nin diğer personellerine maalesef bu hak tanınmamaktadır. Son olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ilişkin paylaşımları beğenen ve bu paylaşımları sosyal medya hesabında yayınlayan Kaptan Pilot Evren Turan’ın işine son verildiği basına yansımıştır.”

"GEREKÇESİ NE?"

Deniz Demir, Bakan Uraloğlu’na şu soruları yöneltti: