Kılıçdaroğlu'nun acı günü: Denizli programını erteledi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun dayısı Ali Gündüz yaşamını yitirdi. Denizli programını erteleyen CHP lideri dayısının cenaze törenine katılacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dayısı Ali Gündüz hayatını kaybetti.
Dayısı Gündüz’ün cenaze törenine katılacak olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yarın (12 Ocak) yapacağı Denizli programını ertelendi.
Kılıçdaroğlu’nun Denizli’deki programını 13 Ocak tarihinde gerçekleştireceği öğrenildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ali Gündüz'ün ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Genel Başkanımız Sn.Kemal Kılıçdaroğlu'nun kıymetli dayısı Ali Gündüz'ün vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum."
Genel Başkanımız Sn. @kilicdarogluk 'nun kıymetli dayısı Ali Gündüz'ün vefat haberini üzüntü ile öğrendim.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 11, 2023
Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.
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