Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından sonra AKP, ÖTV’yle ilgili düzenleme yaptı

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

Yıllarca yurttaşın temel sorunlarına duyarsız kalan iktidar, seçim yaklaştıkça muhalefetin konuyu gündeme getirip, çözme vaadinde bulunmasının ardından hemen düzenleme yapma geleneğini sürdürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gece saat 22.00’de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda otomobil vergileri konusunu açtı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye’de en yüksek araç alım vergisi olan ÖTV’nin ödendiğini belirtip “Yetmiyor, aracın bedeli ile birlikte bu verginin de vergisi olarak alınan yüzde 18 KDV ödüyoruz. Üstüne gümrük vergisi ödüyoruz, üstüne motorlu taşıtlar vergisi ödüyoruz. Bu kadar vergi nedir Allah aşkına?” dedi. Kılıçdaroğlu, ilk yapacakları işlerden birinin 1.6 motor otomobillerde vergileri bugünün yaklaşık dörtte biri oranında indirmek olacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasından yaklaşık beş saat sonra, gece 02.49’da yayımlanan Resmi Gazete’de ÖTV düzenlemesi yapıldı. Buna göre, ÖTV tebliğindeki “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirildi. Böylece, cumhurbaşkanının motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını üç katına kadar artırabilmesi ve sıfıra indirebilmesine ilişkin düzenleme uygulama tebliğinde yer almış oldu. Teknik bir düzenleme de olsa düzenlemenin tam da Kılıçdaroğlu’nun ÖTV ile ilgili açıklamasının ardından yapılması dikkat çekti.

MİLYARLARCA LİRA

Kılıçdaroğlu’nun dikkat çektiği otomobil vergileri için yurttaşın cebinden her yıl milyarlarca lira çıkıyor. Bu yıl toplam 375.8 milyar TL ÖTV geliri hedefleniyor. Motorlu taşıt araçlarından beklenen ÖTV hedefi ise 142.1 milyar TL. Yıl başından bu yana kadar motorlu taşıt araçlarından elde edilen ÖTV geliri 60.5 milyar TL’ye ulaştı.