Kılıçdaroğlu'nun ardından... İmamoğlu Ankara mitinginde çelik yelek giydi
CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu da Ankara mitinginde kürsüye "çelik yelek" giyerek çıktı.
Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçime 2 gün kala; AKP iktidarının gerilimi artırıcı ve kutuplaştırıcı açıklamaları devam ederken, CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ‘suikast’ iddiaları gündeme geldi.
Yaşananların ardından Kılıçdaroğlu’nun bugünkü Samsun mitinginde çelik yelek giydiği iddia edildi. Söz konusu iddiayı Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar Cumhuriyet'e doğruladı.
ŞİMDİ DE İMAMOĞLU...
Kılıçdaroğlu'nun ardından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da çelik yelek giyerek kürsüye çıktığı görüldü.
Ankara mitinginde yurttaşlara seslenen İmamoğlu, ceketini çıkardığı sırada çelik yelek giydiği anlaşıldı.
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