Kılıçdaroğlu'na suikast iddiası sonrası Merdan Yanardağ'a soruşturma başlatıldı

Yayınlanma: 12.05.2023 - 09:42

Güncelleme: 12.05.2023 - 10:41

Gazeteci Merdan Yanardağ, seçimlere 2 gün kala sosyal medya hesabı Twitter'dan çarpıcı bir iddia gündeme getirdi. Yanardağ paylaşımında, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'suikast' iddiasında bulundu.

Yanardağ, 'suikastı yapacak grubun Gürcistan'dan Türkiye'ye girdiğinin belirtildiğini' ileri sürdü.

Yanardağ paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim.. Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği belirtiliyor.

İddiaya göre, affedilmesinin karşılığı olarak bu işi organize eden kişi ise, firari işadamı Galip Öztürk. Metro Holding ve Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk, uzun sürediir bu ülkede (Gürcistan) yaşıyordu. Öztürk, bir kişiyi öldürmeye azmettirme suçundan mahkum olmuştu.

Dediğim gibi bu bir iddia.. Kesin olduğunu söyleyemeyiz. Özellikle isimler konusunda emin değilim. Ama çok önemli.. Düşük olasılıklı bir iddia olsa da, devletin bütün güvenlik birimlerinin dikkate almasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Kamuoyunun dikkatine sunuyorum.

Bugünkü Samsun mitingine dikkat.. Suikast girişiminin bu mitingde yapılacağı da ileri sürülüyor. İlgili herkes uyarıyı dikkate almalı."

YANARDAĞ'A SORUŞTURMA

DHA'nın haberine göre, paylaşımı yapan Yanardağ hakkında TCK'nın 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatıldı. Merdan Yanardağ "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılığa çağırıldı.

Öte yandan Yanardağ, sosyal medya hesabından iddiaların doğru olmadığını söyleyerek yeni bir paylaşımda bulundu.

"GAZETECİLİK SORUMLULUĞUDUR"

Yanardağ paylaşımda, "Galip Öztürk'ün avukatı beni aradı. İddiaların doğru olmadığını söyledi. Eğer, bir olay olursa bunun müvekkili ile hiçbir ilgisinin olamayacağını özellikle vurguladı. Bunu da aktarmak bir gazetecilik sorumluluğudur. Zaten ben de bir iddiayı paylaştığımız özellikle belirttim" ifadelerini kullandı.