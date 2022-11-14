Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik duyurdu: Yandaş Akit'in skandal haberine suç duyurusunda bulunacaklar
Yandaş Yeni Akit gazetesi, Taksim'deki bombalı saldırıyla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kasımı bekleyin" açıklamasını ilişkilendiren skandal bir haber paylaştı. Söz konusu haberin ardından Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20 sıralarında meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.
Bombalı saldırıya ilişkin yandaş Yeni Akit, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Akit'in "Kılıçdaroğlu Ekim ayında 'Kasımı bekleyin' demişti! 'Patlamayı mı kastetti?' sorusu gündemde" başlıklı haberinde, "Ülke olarak İstiklal'de yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin acısı yaşanırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Ekim'de Twitter hesabından paylaştığı mesaj yeniden gündeme geldi" ifadeleri kullanıldı.
Haberde, "Kılıçdaroğlu 27 gün önce paylaştığı mesajında, Kasım ayına işaret etmişti. Üstüne basa basa Kasım'a dikkat çektiği son mesajında, 'Yine tekrar ediyorum. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal'i bekleyin' demişti" denildi.
Haberde, "Sosyal medya kullanıcıları, 'Kılıçdaroğlu Taksim’de patlayacak bombayı kastederek mi kasımı bekleyin dedi' yorumunda bulundu" ifadeleri kullanıldı.
"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK"
Söz konusu habere ilişkin Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Çelik paylaşımında, "Alçaklıkta sınır tanımayan Yeni Akit paçavrasının son iftirası nedeniyle derhal suç duyurusunda bulunacağız" dedi.
Paylaşımının devamında Çelik şunları kaydetti:
"Ahlaksızların peşini bırakmayacağız! Mutlaka hesap sorulmasını sağlayacağız!.."
Alçaklıkta sınır tanımayan Yeni Akit paçavrasının son iftirası nedeniyle derhal suç duyurusunda bulunacağız!— Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) November 14, 2022
Ahlaksızların peşini bırakmayacağız!
Mutlaka hesap sorulmasını sağlayacağız!..@kilicdarogluk pic.twitter.com/JsY4jHHtRo
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