Kılıçdaroğlu’nun DEVA’lılarla görüştüğü yer ortaya çıktı: CHP’li belediye 2 kez mühürlemiş

Yayınlanma: 26.10.2023 - 14:46

Güncelleme: 26.10.2023 - 14:46

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haftasonu DEVA Partisi’nden bazı ilçe başkanlarıyla görüşmüştü.

T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre, söz konusu buluşma DEVA Partisi’nden istifa eden Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman’a ait Empire İnşaat binasında yapıldı.

Kılıçdaroğlu ile görüşmeye ev sahipliği yapan Kahriman’ın, Necmi Kadıoğlu’nun Esenyurt Belediye Başkanlığı döneminde başladığı inşaat nedeniyle Esenyurt Belediyesi ile mahkemelik olduğu ortaya çıktı.

17 KAT EKLENDİ

Buna göre, ilk başta 22 kat olarak ruhsat alan bina için daha sonra Necmi Kadıoğlu’nun belediye başkanlığı döneminde belediye ile bir protokol yapıldı ve protokol kapsamında inşaata 17 kat daha eklendi.

Daha sonra CHP’den seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt döneminde, protokolün usulsüz olduğu gerekçesiyle 17 katın kaçak olduğu tespiti yapıldı. Esenyurt Belediyesi bunun üzerine ruhsatını iptal ettiği binayı mühürledi ve yargıya başvurdu. Mahkemeyi Halis Kahriman kazanınca binadaki mühür kaldırıldı, ancak Esenyurt Belediyesi yönetimi bu kez, Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz başvurusunda bulundu.

“MÜHÜRLEDİK”

Binanın son durumu ile ilgili soruyu yanıtlayan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, binayı bugüne kadar iki kez mühürlediklerini belirterek, “Geçmiş yıllarda aldıkları ruhsatın uygun olmadığını ve geçmiş dönem yapılan yanlış uygulamaların usulsüz olduğunu tespit etmiştik. Mühürledik, sonra mahkemeye gittiler. Mahkeme sonuçlanınca da biz de itirazımızı istinafa taşıdık” dedi.

“BELEDİYE İTİRAZ ETTİ”

Halis Kahriman ise, iddialarla ilgili, “3-4 yıl önceki meseleyi konuşmaya ne gerek var. Mahkeme de ayrıca bizi haklı buldu. Belediye de itiraz etti. Bugünlerde buradaki sürece ilişkin de kararın çıkmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.