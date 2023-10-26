Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'DEVA' tepkisi: ‘CHP gibi bir partinin başkanı…’

Yayınlanma: 26.10.2023 - 13:45

Güncelleme: 26.10.2023 - 13:45

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, partisinin Zonguldak İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Özel ziyaretinde bir açıklama da yaptı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun DEVA Partisi’nin bazı ilçe başkanlarıyla görüşmesine ilişkin konuşan Özel “CHP gibi bir partinin genel başkanı, geçmişte ittifak yaptığımız bir partinin aktif görevdeki ilçe başkanları ile gece yarısında ve bilinmez bir adreste görüşmeye gidiyor. Ve siyasetin ortasına bomba gibi düşüyor. O görüşmeyi organize edenlerden, DEVA Partili isimlerden bir tanesine CHP’nin elinde olan bir belediyenin sözü veriliyor. Yani, önümüzdeki süreçte, benim Kurultay için, ortaya çıkan DEVA Partisi ziyaretinden elde edeceğim bir fayda, o sayede Kurultay’da işime yarayacak bir şey yok.

Ümit duymam; duysam duysam utanç duyarım. Çünkü ben CHP’liyim. Ama burada görünen, partinin siyaset yapış biçimini terk etmeyip, aksine daha pervasızlaşıyor olmasıdır, bu noktadaki sorun. Bu parti böyle kötü yönetilmeye devam edilirse, biz daha çok ağlayacağız. Kurultay salonunda, bu partinin vicdanlı evlatlarına ‘elinizi vicdanınıza koyun’ diyeceğiz… Yeni, sosyal demokrat bir anlayış ile ortaya çıkacağız… CHP; mahcup ve mahkûm siyasetten, sokaktan korkan siyasetten, meydanları boş bırakan siyasetten; sokağı örgütleyen, meydanları dolduran, itiraz eden, ses yükselten bir siyasete önderlik etmek mecburiyetindedir” dedi.

YENİ BİR PARTİ KURACAK MI?

Özel, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurultay’da kaybetmesi durumunda, yeni bir parti kurup kurmayacağının sorulması üzerine “Asla. Burası CHP, baba evi. Ben baba evinin dışına gidilmesini doğru bulmam. Ben burada baba evinin çorbasını kaynatanlarla oturuyorum. Bu baba evi hem hepimize hem bütün Türkiye’ye lazımdır” dedi.

KILIÇDAROĞLU-İMAMOĞLU GÖRÜŞMESİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesinin anımsatılması üzerine Özel, “Ekrem İmamoğlu’nun divan başkanı olması, en çok bizleri memnun eder; Ekrem Başkan’ın divan başkanı olması konusunda bir teklif gelirse bundan memnuniyet duyarız, kararı kendisi verecektir. Divan Başkanı olurken, Genel Başkanın konuyu bizimle de istişare edeceğini söyledi arkadaşlar. Öyle bir şey olursa, kararı Ekrem Bey’e bırakmak üzere, elbette olumlu bakarız. Değişim sürecinde Ekrem Bey’in ortaya koyacağı irade son derece kıymetlidir. Bu süreçte değişimin gücünün git gide arttığı konuşuluyorsa, bu süreçte bize karşı olan arkadaşlar; Ekrem Bey Divan Başkanı olsun anlaşalım’ diyorlarsa, bu Ekrem Bey’in şahsına duyulan güveni hem de değişimin gücünü gösterir” ifadelerini kullandı.