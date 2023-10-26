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Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara'da bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşme sona erdi. Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu, tesisten ayrılan ilk isim oldu. Görüşme ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2023 - 10:36
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi!
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 09.30'da Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesisleri'nde bir araya geldi.

Görüşmenin ana konusunun 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak 38’inci Olağan Kurultay olacağı öngörülüyordu. Görüşmede CHP liderinin İmamoğlu’na, CHP Kurultayı'nda divan başkanı olması yönünde teklifte bulunacağı belirtildi.

İmamoğlu'nun ise böyle bir teklif olması durumunda Kılıçdaroğlu'na 'hayır' demeyeceği ve konuyu müzakere edeceği ifade edildi.

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ!

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu, tesisten ayrılan ilk isim oldu.

Tesisten daha sonra ayrılan İmamoğlu ise, basın mensuplarına el salladı. İki isim de herhangi bir açıklamada bulunmadı.


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