Kılıçdaroğlu'nun YSK eleştirilerine yönelik AYM karar verdi: Hak ihlali yok
Anayasa Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu üyelerini eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu’nun tazminat ödemesine ilişkin karara yönelik başvuruyu değerlendirdi. AYM, ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine hükmetti.
Anayasa Mahkemesi (AYM) Birinci Bölümü, 2017’deki halkoylamasında mühürsüz oyların geçerli sayılması nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tazminat cezası verilmesine ilişkin yapılan başvuruyu karara bağladı.
AYM, ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine hükmetti. Karar, oyçokluğuyla alındı. Karara muhalif kalan Birinci Bölüm Başkanı Hasan Tahsin Gökcan, “Kritik YSK kararının niteliği karşısında ilgili üyelerin şiddetli eleştirilere muhatap olması beklenebilir bir durum” dedi. “İfade özgürlüğünün nihai koruyucusu olan yargı mercilerinin kendi işleyişlerine yönelik eleştirilere karşı en büyük toleransı göstermesi özellikle önemli” diyen Gökcan, “Başvurucunun YSK üyelerini sebepsiz yere hedef aldığını ve salt aşağılama amacı güttüğünü söylemek son derece güçtür” ifadelerini kullandı.
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