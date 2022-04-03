Yüksek Seçim Kurulu’ndan art arda üçüncü seçim ihalesi
YSK seçim hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Devlet Malzeme Ofisi, 21 bin 450 ton ağırlığında oy pusulası ve zarf için ilana çıktı.
AKP ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yasa, cumhurbaşkanının onayının ardından yürürlüğe girecek.
Anayasa hükmü gereği seçim yasalarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamıyor. Bu nedenle yasanın uygulanabilmesi için seçimlerin bir yıl sonra yapılması gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ise seçime doğru tüm hazırlıklarını tamamlamak için alımlarına “tam gaz” devam ediyor. Devlet Malzeme Ofisi (DMO), YSK’nin ihtiyacı doğrultusunda 23 Mart’ta iki farklı ihaleye çıkmıştı. İlk ihale, yalnızca oy verme kabininden oluşmuştu. İkinci ihale ise “kırtasiye malzemesi” adıyla yayımlanmıştı. 12 kalemden oluşan ihaleye göre, 250 bin adet ıstampa süngeri ve 500 bin şişe ıstampa mürekkebi, 500 bin adet mühür kartuşu, 500 bin çubuk mühür mumu, 35 bin yumak kendir ip alınması öngörülmüştü. Istampa sünger ve mürekkebi için teslim süresi 60, mühür kartuşu için 90 ve mühür mumu ile kendir ip için 180 gün teslim süresi belirlenmişti.
DMO dün yeni bir ihale ilanı daha yayımladı. Bu kez YSK’nin ihtiyacı beş kalem filigranlı oy pusulası ve zarfı kâğıdı, hazırlanan teknik şartnamelerine uygun şekilde açık teklif isteme usulüne göre satın alınacak.
6 AY SÜRE VERİLDİ
Beş kalem malzemenin toplam miktarı 21 bin 450 tona ulaşıyor. Bu kapsamda beyaz, mavi, sarı renkli çeşitli ebatlarda oy pusulası kâğıtları ile sarı renkli filigranlı oy zarfı kâğıtları alınacak. Teslim süresi ise altı ay. Teklifler 15 Nisan’a dek Avro cinsinden verilecek. Yerli isteklilere yapılacak ödemeler fiili teslim tarihindeki Merkez Bankası Avro alış kuru üzerinden TL olarak yapılacak. Yabancı isteklilere yapılacak ödemeler ise Avro cinsinden olacak.
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