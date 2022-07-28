Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi 'provokasyon' açıklaması: 'Provokatif tüm eylemlerden Savcı Sayan sorumludur'
AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, uzun namlulu silah taşıyan kişilerle sokakta yürüdüğü videodan sonra CHP Ağrı Gençlik Kolları açıklama yaptı. Açıklamada Kılıçdaroğlu'nun Ağrı'ya gideceği ve bütün provakatif eylemlerden Savcı Sayan'ın sorumlu olduğu bildirildi.
AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kentte uzun namlu silah taşıyan kişilerle yürüdü.
Sayan, uzun namlulu silah taşıyan kişilerle sokakta yürüdüğü videodan sonra CHP Ağrı Gençlik Kolları açıklama yaptı. Açıklamada Kılıçdaroğlu'nun Ağrı'ya gideceği ve bütün provakatif eylemlerden Savcı Sayan'ın sorumlu olduğu bildirildi.
CHP'DEN AÇIKLAMA
Görüntü, sosyal medyada hızla yayılırken CHP Ağrı Gençlik Kolları'nda dikkat çeken bir açıklama geldi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Ağrı'ya bir ziyarette bulunacağı bildirilirken olası bir provokasyonun nedeninin Savcı Sayan olacağı ifade edildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bugün Genel Başkanımız saat 17.00'da Ağrı'da olacaktır bugün gerçekleşecek provokatif tüm eylemlerden Savcı Sayan sorumludur tüm kamuoyunun bilgisine..."
Bu gün Genel Başkanımız saat 17:00 ‘da Ağrı da olacaktır bu gün gerçekleşecek provakatif tüm eylemlerden Savcı Sayan sorumludur tüm kamuoyunun bilgisine. . .— CHP Ağrı Gençlik Kolları (@chpgencagri) July 28, 2022
ÇAYA DAVET ETTİ
Sayan ise sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nu çaya davet etti.
Sayan'ın açıklaması şöyle:
"Kılıçdaroğlu bugün İlimizde olacakmış. Vakitleri olursa Çay içmeye bekleriz.. Ağrı misafirperverdir…"
Kılıçdaroğlu bugün İlimizde olacakmış. Vakitleri olursa Çay içmeye bekleriz..— Savcı Sayan ???? (@SavciSayan) July 28, 2022
Ağrı misafirperverdir…
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