AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı
AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, uzun namlulu silah taşıyan kişilerle sokakta yürüdüğü video sosyal medyanın gündemine oturdu.
AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kentte uzun namlu silah taşıyan kişilerle yürüdü.
Ağrıspor'un satışı nedeniyle AKP'li Sayan ve yakınları ile Yıldırım ailesi arasında kavga çıktığı iddia edildi.
Sayan'ın da yer aldığı video sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılırken dün Ağrıspor'a ait olduğu iddia edilen bir sosyal medya hesabının Facebook'tan açıklama yapıldı.
'BELGELERLE AÇIKLAYACAĞIZ'
Ağrıspor hesabının paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:
“Yarın saat 19:00'da kulübümüzü bu duruma düşürenler, kuyusunu kazanlar, iş çevirenler hakkında bilgi, belge ve deliller ile beraber basın açıklaması yapılacak. Başkanımız Mehmet Yıldırım ve kulüp müdürümüz Kerem Adıgüzel birlikte bu basın açıklamasını yapacaklar. Tüm Ağrı halkını bu canlı yayını izlemeye davet ediyoruz. İlimiz ve kulübümüzün selameti için bu basın açıklamasını maalesef yapmaya mecbur kaldık.”
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