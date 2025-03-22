'Kilit isim' diyerek servis etmişlerdi: AKP'ye yakın çıkınca haberler silindi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan Serdar Haydanlı gözaltından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Haydanlı’nın serbest kalmasının ardından hakkında yapılan haberler silindi.

'Kilit isim' diyerek servis etmişlerdi: AKP'ye yakın çıkınca haberler silindi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.03.2025 - 11:50

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonda, İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Necati Özkan gibi isimlerin de olduğu 90 kişi İBB’ye yönelik operasyonda gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden biri de 4.5G isimli teknoloji firmasının sahibi Serdar Haydanlı oldu.

Haydanlı’nın gözaltına alınmasının ardından iktidara yakın medya kuruluşlar onu operasyonun “kilit ismi” olarak servis etti. A Haber, "İmamoğlu soruşturmasındaki kilit isim! Serdar Haydanlı'nın gizemi çözüldü" başlıklı bir haber yaptı.

Hakkında çok sayıda haber yapılan Haydanlı, ifadesi dahi alınmadan gözaltından serbest bırakıldı. Serbest kalmasının ardından hakkında yapılan haberlerin tamamı yayından kaldırıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer isimler nezarette tutulup ifadeleri alınırken, Haydanlı’nın hızlı bir şekilde serbest bırakılmasında iktidara yakın çevrelerin etkili olduğu ileri sürüldü.

Öte yandan Haydanlı’nın sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarının paylaşıldığı görüldü.


Etiketler: #Serdar Haydanlı #gözaltı #İmamoğlu #Ekrem İmamoğlu

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