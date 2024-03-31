Kimliğini kaybeden seçmenler soluğu nüfus müdürlüklerinde aldı

Van’ın Muradiye ilçesinde kimlik kartını kaybeden seçmenler nüfus müdürlüğünün yolunu tuttu.

İHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 15:12
Kimliğini kaybeden seçmenler soluğu nüfus müdürlüklerinde aldı
Abone Ol google-news

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde oy kullanmak isteyen ve kimlik kartını kaybeden seçmenler nüfus müdürlüğünün yolunu tuttu.

Seçimden dolayı 30-31 Mart günü açık olan nüfus müdürlükleri seçmenlerin oy kullanma işlemleri için geçici kimlik kartı düzenledi.

YOĞUNLUK OLUŞTU

Nüfus müdürlüklerinde görev yapan nüfus personelleri seçmenlerin kimlik kartını düzenledikten sonra oy kullanmaları için geçici kimlik belgesi verdi. Vatandaşların ise nüfus müdürlüğünde yoğunluk oluşturduğu görüldü.


31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri 31 Mart 2024 haberleri 31 Mart haberleri

İlgili Haberler

Seçimin ilk kazananı o oldu... Muhtar adayı kazandığını ilan etti

Seçimin ilk kazananı o oldu... Muhtar adayı kazandığını ilan etti
Ahmet Aras: Bu seçim hesaplaşma olacak

Ahmet Aras: Bu seçim hesaplaşma olacak
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da oy kullandı: 'İki seçim bizi yordu'

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da oy kullandı: 'İki seçim bizi yordu'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP-MHP arasında 'DEM' krizi: DEM kazanırsa affetmeyiz

AKP-MHP arasında 'DEM' krizi: DEM kazanırsa affetmeyiz
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Boğa burcu yorumu
CHP’nin Balıkesir adayına yeni saldırı: Sahte mesajlar atmaya başladılar!

CHP’nin Balıkesir adayına yeni saldırı: Sahte mesajlar atmaya başladılar!
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
Balıkesir'de CHP'nin iftar programı AKP'li belediye tarafından engellenmeye çalışıldığı iddiası...

Balıkesir'de CHP'nin iftar programı AKP'li belediye tarafından engellenmeye çalışıldığı iddiası...
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Akrep burcu yorumu
Seçimin ilk kavgası Şanlıurfa'dan: Blok oy kullanmak isteyen gruba itiraz eden avukat darbedildi

Seçimin ilk kavgası Şanlıurfa'dan: Blok oy kullanmak isteyen gruba itiraz eden avukat darbedildi
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Başak burcu yorumu