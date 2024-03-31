Kimliğini kaybeden seçmenler soluğu nüfus müdürlüklerinde aldı
Van’ın Muradiye ilçesinde kimlik kartını kaybeden seçmenler nüfus müdürlüğünün yolunu tuttu.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde oy kullanmak isteyen ve kimlik kartını kaybeden seçmenler nüfus müdürlüğünün yolunu tuttu.
Seçimden dolayı 30-31 Mart günü açık olan nüfus müdürlükleri seçmenlerin oy kullanma işlemleri için geçici kimlik kartı düzenledi.
YOĞUNLUK OLUŞTU
Nüfus müdürlüklerinde görev yapan nüfus personelleri seçmenlerin kimlik kartını düzenledikten sonra oy kullanmaları için geçici kimlik belgesi verdi. Vatandaşların ise nüfus müdürlüğünde yoğunluk oluşturduğu görüldü.
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