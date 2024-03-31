AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da oy kullandı: 'İki seçim bizi yordu'

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da İstanbul'da Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy kullandı. Erdoğan, "Gerçekten arka arkaya kısa bir süre ile iki seçim milletimizi yordu. Bizleri de yordu" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 13:32
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Türkiye’de oy kullanma işlemi Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen saatlere göre, bazı illerde saat 07.00’de bazı illerde ise 08.00 itibarıyla başladı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'na gelerek sandığa katılım gösterdi.

Erdoğan, oy kullanmasının ardından açıklama yaptı. 

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kısa bir süre önce malum miletvekili seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini icra ettik. Bugün yerel yönetimler seçimini icra ediyoruz. Bu iki seçim milletimizi yordu, bizleri de yordu. Çünkü çok yoğun bir kampanya geçirdik.

Yerel yönetimlerden inşallah ülkemiz, milletimiz için hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum. Bu seçim ülkemizde birbirine yakın süreçte yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak. Bir taraftan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi diğer taraftan yerel yönetim seçimi bunların ülkemizde inşallah yeni bir dönemin, yeni yüzyılın başlangıcına vesile olmasını diliyorum.

"TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Milleitmize gösterdiği bu sadakat için şahsım ve tüm partili arkadaşlarım olarak teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bütün sandık kurulu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum."


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