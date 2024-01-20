'Kimsenin rızkıyla oynamayacağız' demişti: Turgut Altınok 600 kişiyi işten çıkarmış!

Yayınlanma: 20.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 20.01.2024 - 03:05

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) başkan adayı Turgut Altınok, adının duyurulmasının ardından konuşmada “Hiç kimsenin ekmeğiyle, rızkıyla oynamayacağız, ABB’de çalışan işçi kardeşlerimizin maaşlarına zam yapacağız” dedi.

Ancak Altınok’un 2019’daki yerel seçimlerde AKP’den Keçiören belediye başkanı seçilmesinin ardından 600 belediye çalışanını işten çıkardığı ortaya çıktı. Ayrıca Keçiören Belediyesi’nde sendika olmadığı da öğrenildi.