'Kimsenin rızkıyla oynamayacağız' demişti: Turgut Altınok 600 kişiyi işten çıkarmış!

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, “Kimsenin rızkıyla oynamayacağız” dedi. Ancak Keçiören belediye başkanlığı döneminde 600 işçiyi işten çıkardığı ortaya çıktı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 20.01.2024 - 03:00
'Kimsenin rızkıyla oynamayacağız' demişti: Turgut Altınok 600 kişiyi işten çıkarmış!
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Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) başkan adayı Turgut Altınok, adının duyurulmasının ardından konuşmada “Hiç kimsenin ekmeğiyle, rızkıyla oynamayacağız, ABB’de çalışan işçi kardeşlerimizin maaşlarına zam yapacağız” dedi.

Ancak Altınok’un 2019’daki yerel seçimlerde AKP’den Keçiören belediye başkanı seçilmesinin ardından 600 belediye çalışanını işten çıkardığı ortaya çıktı. Ayrıca Keçiören Belediyesi’nde sendika olmadığı da öğrenildi. 


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