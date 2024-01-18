Adaylığı kesinleşmişti: Turgut Altınok’tan ilk paylaşım
AKP’nin yerel seçimde Ankara’da aday gösterileceği öğrenilen Turgut Altınok sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.
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AKP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u aday göstereceği öğrenilmişti.
Adaylığının kesinleşmesini ardından Altınok, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.
Söz konusu paylaşım şu şekilde:
“Bizi samimiyetle kucaklayan halkımıza, ana babalarımıza, geleceğimiz evlatlarımıza ve bu güzel vatana hizmet etmek en büyük şereftir…”
Bizi samimiyetle kucaklayan halkımıza, ana babalarımıza, geleceğimiz evlatlarımıza ve bu güzel vatana hizmet etmek en büyük şereftir…#Günaydın #HayırlıSabahlar#BurasıKeçiören #Perşembe pic.twitter.com/2cEk8OQO3e— Turgut Altınok ???? (@turgutaltinok06) January 18, 2024
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