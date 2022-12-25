Kirada 'çiftçe standart' tepkisi: Ev kirasına yüzde 25, vakıf kirasına yüzde 400!

25 Aralık 2022 Pazar, 13:49

İktidar, ev kiralarının ardından okul kantinlerinin kira bedellerine de yüzde 25 zam sınırı getirirken; Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, kendisine ait dükkânlara ve iş yerlerine fahiş oranlarda zam yaptı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü; Tekirdağ’da tarihi Bedesten Bölgesinde bulunan çarşı esnafının 10 metrekarelik dükkânlarının kira bedelini 1253 liradan 6250 liraya çıkararak, yüzde 400’e yakın fahiş zam uyguladı. CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, konuyu TBMM’ye taşıyarak soru önergesi verdi. Aygun, “Bu nasıl bir esnaf düşmanlığıdır! Ev kirasına, kantin kirasına yüzde 25 zam yapıp, Vakıfların kiralarına yüzde 400 zam yapacaksınız! Zamda çiftçe standart var” diye tepki gösterdi.

Aygun, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlanmasını istediği önergesinde “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı karar ile konutlarda kira artış oranı yüzde 25 ile sınırlanırken, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün esnafımıza yaptığı kira artış oranı yüzde 400’e ulaşmıştır” dedi.

Aygun, şu sorulara yanıt verilmesini istedi:

Tekirdağ’ın tarihi Bedesten Bölgesinde bulunan çarşı esnafına Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait dükkân ve işletmelerde yüzde 398 oranında zam yapılmıştır.10 metrekarelik dükkânlar için tebligat yapılmadan aylık 6 bin TL kira ücreti istenmektedir. Üstelik metrekare ve konumuna bakılmadan tüm dükkânlar için aynı kira ücreti talep edilmektedir. Bu konuda eşitlik sağlayacak mısınız? Esnafımıza gereken kolaylığı gösterecek misiniz?

Kasım ayı enflasyon oranı yüzde 84,39 , Yurtiçi ÜFE yıllık bazda yüzde 157,69 artmasına karşın Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından esnafımıza yapılan kira zam oranı yüzde 330 düzeyindedir. 10 metrekarelik dükkânlara geçen yıl Aralık ayında 1253 TL aylık kira ücreti isteyen Vakıflar Genel Müdürlüğü bu yıl aylık 6250 TL ücret talep etmektedir. Ekonomik kriz yaşayan esnafımıza karşı bu sert tutumdan vazgeçecek misiniz?

Söz konusu kira artışlarını geri alacak mısınız? Tahliye kararlarını durduracak mısınız? İcra işlemi başlatan esnafımıza gereken kolaylığı sağlayıp, yapılan işlemleri durduracak mısınız?



