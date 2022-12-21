Ev sahipleri, kiracıları hangi haklarla tahliye edebilir?

21 Aralık 2022 Çarşamba, 15:12

Avukat Onur Cingil, kiracıların ve ev sahiplerinin hakları ve tahliye şartları ile ilgili merak edilenleri Cumhuriyet TV ekranında açıkladı. Sözleşme ayrıntılarına da değinen Cingil, Türk Ceza Kanunu'ndan örnekler vererek sık yapılan hatalara da değindi.

Toplu konutlarda uyulması gereken kurallardan en önemlisinin gürültü konusu olması gerektiğini belirten Cingil, "Toplu yaşamda çok fazla sorun olabiliyor. Toplu konutlarda gürültü konusu ise en önemli meselelerden biridir. Bu konuya da anayasa ve özgürlükler bağlamında bakmak lazım. TCK'ye göre, huzur ve suküneti bozma ile iligi bir maddemiz var. Bir de özellikle site ya da apartman yönetiminin huzuru bozan komşularla ilgili neler yapılabileceği noktası var. Gürültü yapılmaması esastır." ifadelerini kullandı.

"10 YILI AŞAN BİR KİRACILIK İLİŞKİSİNDE, SEBEP GÖSTERMEKSİZİN TAHLİYE İSTENEBİLİR"

Toplu yaşam çerçevesinde evcil hayvan bakımının da sorun yaşanan konulardan biri olduğunu aktaran Cingil, "Evcil hayvanın bakımında herhangi bir engel yoktur. Hayvanların bakım verenlerinin de her türlü somut konulara dikkat etmesi gerekiyor. Burada istisna olabilir. O da site yönetiminin aldığı bir kararla gerçekleşebilir. Site yönetimi kararının iptali ile ilgili avukatlara başvurabilirsiniz." dedi.

Kiracılar ve ev sahipleri ile ilgili gündem olan sorulara da yanıt veren Cingil, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: