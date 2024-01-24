Kırgınlığa karşı ‘birlik’ görüntüsü

Yayınlanma: 24.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.01.2024 - 04:00

Ziyaretin bir nezaket ziyareti olduğu ve yemekte yerel seçimler için aday isimlerinin gündeme gelmediği belirtildi.

Buluşmayı değerlendiren parti kaynakları, “Özgür Bey’in Tunceli sonrası Kemal Bey’i ziyaret etmesi parti içinde kırgın kalanlara yönelik bir birlik görüntüsü oldu. ‘Kemal Bey’in önerilerini önemsiyorum’ mesajı verdi” dedi.

Bazı milletvekillerinin görüşme öncesi Kılıçdaroğlu’ndan “Özgür Bey sizden adaylar için bir öneri, bir isim sorarsa, mevcut başkanlar için görüşünüzü isterse önerilerinizi iletin” ricasında bulunduğu kaydedildi.