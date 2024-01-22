Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

CHP lideri Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Buluşmada gündeme ilişkin konularla ilgili olarak görüş alışverişinde bulunuldu

ANKA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 22:41
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Görüşmede siyasete ilişkin sıcak gündem konuşuldu.

YEREL SEÇİM ÇALIŞMALARI KONUŞULDU

Görüşmede ayrıca 31 Mart seçimleri öncesinde yapılan çalışmalarla ilgili olarak görüş alışverişinde bulunuldu.

Buluşma ile ilgili olarak açıklama yapılmazken, CHP Genel Merkezi'nden sadece iki kare fotoğraf paylaşıldı. 


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