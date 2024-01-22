Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Yayınlanma: 22.01.2024 - 22:41

Güncelleme: 22.01.2024 - 22:43

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Görüşmede siyasete ilişkin sıcak gündem konuşuldu.

YEREL SEÇİM ÇALIŞMALARI KONUŞULDU

Görüşmede ayrıca 31 Mart seçimleri öncesinde yapılan çalışmalarla ilgili olarak görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara’da bir araya geldi. pic.twitter.com/Rcg03imKSt — CHP Fotoğraf Servisi ???? (@CHPfotograf) January 22, 2024

Buluşma ile ilgili olarak açıklama yapılmazken, CHP Genel Merkezi'nden sadece iki kare fotoğraf paylaşıldı.