Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi
CHP lideri Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Buluşmada gündeme ilişkin konularla ilgili olarak görüş alışverişinde bulunuldu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Görüşmede siyasete ilişkin sıcak gündem konuşuldu.
YEREL SEÇİM ÇALIŞMALARI KONUŞULDU
Görüşmede ayrıca 31 Mart seçimleri öncesinde yapılan çalışmalarla ilgili olarak görüş alışverişinde bulunuldu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara’da bir araya geldi. pic.twitter.com/Rcg03imKSt— CHP Fotoğraf Servisi ???? (@CHPfotograf) January 22, 2024
Buluşma ile ilgili olarak açıklama yapılmazken, CHP Genel Merkezi'nden sadece iki kare fotoğraf paylaşıldı.
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