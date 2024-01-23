Son Dakika... Özgür Özel'den 'emekli maaşı' tepkisi: 'Kabul etmiyoruz!'

Yayınlanma: 23.01.2024 - 13:51

Güncelleme: 23.01.2024 - 14:10

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Özel sözlerine Tamer Genç’i anarak başladı.

Özel'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"2016 yılının 22 Ocak’ında iki buçuk metre karın altında söz verdiğimiz gibi grubumuz adına ellerimizle onu toprağın altına teslime ettik. Her 22 Ocak’ta onu anıyoruz.

Devlet Bey'in, Tayyip Bey'in iftiralarını bir kenara bırakıyoruz, halkın sorunlarına odaklanıyoruz. Esas sorun mutfaktaki yangın. Kötü ekonomi nedeniyle halk her gün yoksullaşıyor. En büyük zorluğu da emeklilerimiz çekiyor.

Tayyip Erdoğan 2024'ü emekliler yılı ilan etti ama 2024 AK Parti'nin emeklilerle dalga geçtiği seneye dönüştü. En çok rahat etmesi gerekenler emekliler, yıllarca çalışıp bu millete öğrenci yetiştiren öğretmenler, sınır boylarında görev yapan askerler.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE SESLENDİ

'Tayyibi Üzmeyen İstatistik Kurumu'nun yüzünden emekliler zorluk çekiyor. TÜİK, hepimiz adına güya sahadan istatistik toplayacak, ona göre emekliye, çalışana zam verilecek. TÜİK enflasyonu yüzde 64 belirledi. Bir yılda tavuk yüzde 81, zeytinyağı yüzde 180, patlıcan yüzde 123 zamlanmış. Gerçek enflasyon yüzde 127. Yarı yarıya fark var. TÜİK hesaplarına göre en düşük emekli maaşına yüzde 33 zam yapıldı. En düşük emekli aylığı asgari ücret olana kadar mücadele edeceğiz. Bahçeli ve Erdoğan’a sesleniyorum; ağzınıza dolamışsınız DEM, DEM, DEM, milletin derdi zam, zam, zam.

Ali Yerlikaya döneminde yakalanan suç örgütü liderlerine bakıp da memleket temizleniyor sanmayın. Bu suç örgütü liderleri ne zaman geldi buraya? Yerlikaya'yı o makama atayan mürekkebin sahibinin atadığı Süleyman Soylu döneminde. Soylu'yu atayan dolma kalemin sahibi ile Yerlikaya'yı atayan kalemin sahibi aynı kişi. Memleketi bu pisliğe batıranlar da onlar. Kanmayın."