Kırıkkale’de IŞİD operasyonu: 8 gözaltı
Kırıkkale’de, terör örgütü IŞİD'in Suriye ve Irak’taki faaliyetlerine katıldığı tespit edilen 8 kişi, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütü adına Suriye ve Irak’ta faaliyetlere katıldığı belirlenen 8 kişinin kimlikleri tespit edildi.
Hakkında gözaltı kararı verilen şahısların yakalanmasına yönelik, jandarma ekipleri tarafından 23 Aralık’ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şahıslar Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 3’ü tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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