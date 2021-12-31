Kırıkkale’de IŞİD operasyonu: 8 gözaltı

Kırıkkale’de, terör örgütü IŞİD'in Suriye ve Irak’taki faaliyetlerine katıldığı tespit edilen 8 kişi, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İHA
31 Aralık 2021 Cuma, 10:33
Kırıkkale’de IŞİD operasyonu: 8 gözaltı
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Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütü adına Suriye ve Irak’ta faaliyetlere katıldığı belirlenen 8 kişinin kimlikleri tespit edildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen şahısların yakalanmasına yönelik, jandarma ekipleri tarafından 23 Aralık’ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 3’ü tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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