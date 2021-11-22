IŞİD’e katılan Türklerin yöneticisi Dayan: 'Yakalanacağını anlarsa kendisini patlatabilir'

22 Kasım 2021 Pazartesi, 10:49

Terör örgütü IŞİD’in, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı önünde gerçekleştirdiği canlı bomba saldırılarına ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde firari sanıklar yönünde devam eden davaya, IŞİD yöneticisi Muhammed Cengiz Dayan’ın dosyası da girdi. Mağdur avukatlarının 10 Ekim katliamının emrini veren Ebu Zeynep’ten sonra ikinci isim olarak değerlendirdiği Dayan’ın, katliamdan 28 gün sonra Gaziantep’te yakalandığı ve yargılandığı anlaşıldı. IŞİD’in "medya bakanı" Ömer Yetek, ifadesinde, IŞİD’e katılan Türk ve Azerilerden oluşan "Fursanül Hilafe Ketibesi"nin başında Dayan’ın olduğunu söylemişti.

Dayan’ın, yakalandıktan sonra Gaziantep emniyetine verdiği ifadede, suçlamaları reddettiği ve IŞİD’li olmadığını kanıtlamak için “Para biriktirip bedelli (askerlik) yapacağım” ve “Seçimlerde oy kullanırım” dediği görüldü.

Dayan IŞİD’li olmadığını söylese de itirafçı olan gizli tanık ‘Piramit’, ifadesinde, Dayan’ın örgüt içinde hem askeri yöneticilik hem de kadılık yaptığını öne sürdü.

“SURİYE’DE EN FAZLA İDAM KARARINI BU VERDİ”

Gaziantep emniyetine ifade veren gizli tanık Piramit, Dayan’a ilişkin şunları söyledi:

“El Kaide terör örgütü adına Afganistan’da savaştı. Orada birliğin komutanıydı. Afganistan’dan geldikten sonra, Gaziantep’te El Kaide terör örgütü adına bir süre faaliyette bulundu. Daha sonra Suriye’deki El Kaide terör örgütünün kolu olan El Nusra cephesinde savaştı. El Nusra ile DAEŞ (IŞİD) anlaşamayınca Muhammed Cengiz Dayan, DAEŞ terör örgütüne katıldı. Kendisi, ‘Gülen Adam’ ve ‘Abdulmuin’ kod ismini kullanır. DAEŞ terör örgütünün Suriye’deki genel askeri emiriydi. Askeri emirlik elinden alınınca Gaziantep ve Türklere kadılık yapmaya başladı. Suriye’de en fazla idam kararını bu verdi. Kendisi, tabanca ve hizam taşır. Yakalanacağını anlarsa kendisini patlatabilir. Gözü karadır.”

‘Piramit’, Cengiz Dayan’ın kardeşleri Murat Dayan ve Ahmet Celebi Dayan’ın da IŞİD’in bombacılar grubunda yer aldığını iddia etti.