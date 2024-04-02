Kırklareli'nde seçim sonuçlarına itiraz edildi

Kırklareli'nde 52 bin 945 seçmenin oy kullandığı 200 sandık için Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itiraz edildi.

AA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 15:50
Kırklareli'nde seçim sonuçlarına itiraz edildi
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CHP Kırklareli İl Başkanı Bora Terzi ile CHP Merkez İlçe Başkanı Neslişah Erseçkin, İlçe Seçim Kurulu'na itiraz dilekçelerini teslim etti.

Terzi, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçersiz oyların sayısının fazla olması nedeniyle 200 sandıkta oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını söyledi. Yeniden sayım istediklerini belirten Terzi, sayımın sonuçları etkileyebileceğini kaydetti.

Kesin olmayan sonuçlara göre Kırklareli Belediye Başkanlığı'na 21 bin 173 oyla MHP'nin adayı Derya Bulut seçildi. CHP'nin adayı da 20 bin 770 oy aldı.

Öte yandan Kofçaz MHP İlçe Başkanlığı da İl Genel Meclisi oylarının yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesinde de CHP tarafından sandıkların tamamının sayımı için itiraz edildi.


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