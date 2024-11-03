Kırsal alanda çalışan kadınların emeği yok sayılıyor

Yayınlanma: 03.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.11.2024 - 04:00

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nın kadın ve çocuk başlıklarında yer alan veriler dikkat çekti. Kadınların mevcut durumlarının özetinin yer aldığı bölümde, kadınların istihdam ve işgücüne katılım oranlarının erkeklere göre çok düşük olduğu yinelendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 verilerine göre, kadın istihdam oranının yüzde 31.3; erkek istihdam oranının ise yüzde 65.7 olduğu; kadın işsizlik oranı yüzde 12.6 iken erkek işsizlik oranının ise yüzde 7.7 olduğu görüldü. Yine aynı yılda kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 35.8, erkeklerin işgücüne katılım oranı ise yüzde 71.2 olarak kaydedildi. Türkiye’de 2023 yılı için işgücüne dahil olmayan kadın sayısının ise 21.2 milyon olduğu belirtildi.

EN ÇOK TARIM SEKTÖRÜ

Ne istihdamda ne eğitimde olan kadınların oranlarının da giderek yükseldiğinin vurgulandığı programda, kadınların işgücünden uzaklaşma nedenleri arasında “ev işlerinin” ön plana çıktığı ifade edildi. Ayrıca, 2023 yılında kadınların yüzde 18.7’sinin tarım sektöründe istihdam edildiği belirtilerek “Özellikle kırsal alandaki kadın istihdamının düşük olmasının en temel sebebi kadınların ücretsiz aile işçisi konumunda olmasıdır. Bu doğrultuda kırsal alandaki kadın işgücünün ücretli ve kayıtlı hale getirilmesi, kadın girişimciliğinin artırılması, kadınlara yönelik sosyal alanların oluşturulması, bakım hizmetlerinin kaliteli, ekonomik ve erişilebilir olarak sunulması önem arz etmektedir” dendi. Bu sorunun çözümü için atılacak adım olarak “Kadın girişimciliğinin artırılması amacıyla IPARD ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programları kapsamında tüm yatırım tedbirlerinde kadın girişimcilere sıralama kriterlerinde ek puan verilecektir” ifadesi kullanıldı.