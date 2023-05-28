Kırşehir Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Kırşehir'de ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:19

Güncelleme: 28.05.2023 - 19:19

Kırşehir'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS KIRŞEHİR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Kırşehir'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 97.2'si açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA KIRŞEHİR'DE NE KADAR OY ALDI?

Kırşehir'de Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 43.09 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA KIRŞEHİR'DE NE KADAR OY ALDI?

Kırşehir'de Recep Tayyip Erdoğan yüzde 56.91 oy aldı.

14 MAYIS KIRŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Kırşehir seçim sonuçları! Kırşehir'de Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Kırşehir'de kaç oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN KIRŞEHİR'DE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir'de yüzde 54.11 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU KIRŞEHİR'DE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir'de yüzde 38.80 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN KIRŞEHİR'DE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Kırşehir'de yüzde 6.69 oranla oy aldı.