Kızılcahamam’da gündem yeni anayasa hazırlıkları ve sistem revizyonu olacak: AKP’de kamp hazırlığı

Milletvekilleri için düzenlenecek ikinci kamp programında yasama yılına ilişkin strateji belirlenecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kamplara bizzat başkanlık edecek.

MUHALEFETLE TEMAS ZEMİNİ ARAYIŞI

Parti yönetimi, hem teşkilatın nabzını tutmayı hem yeni yasama yılı öncesinde milletvekillerine mesaj vermeyi hedefliyor. Her iki kampta da yeni anayasa tartışmalarının ana gündem maddelerinden biri olması bekleniyor. Parti, daha önce Meclis’e sunduğu anayasa taslaklarını güncelleyerek yeni bir metin üzerinde çalışıyor. AKP kaynakları, muhalefetle uzlaşı arayışının süreceğini, ancak “kırmızı çizgileri belli” bir yaklaşımın korunacağını vurguluyor. AKP’nin anayasa çalışmasında muhalefetle temas zemini arayabileceği belirtiliyor.

Kampın bir diğer dikkat çeken başlığı ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yapılması muhtemel revizyonlar. AKP içinde bir süredir bazı kurmaylar tarafından dile getirilen, “Sistemin işleyişinde sorunlar var” yönündeki eleştiriler son aylarda daha görünür hale gelmiş durumda.

'BÜROKRASİDE YAVAŞLIK' ELEŞTİRİSİ

Parti içinden bazı isimlerin, özellikle bürokratik işlemlerdeki yavaşlık, Meclis’in işlevsizleşmesi ve siyasi sorumluluk mekanizmalarının zayıflaması gibi sorunları Erdoğan’a da aktardığı ifade ediliyor. Kulislerde, bu başlıkların doğrudan sistem değişikliği anlamına gelmeyeceği, ancak sistemin “güncellenmesi” ya da “ince ayarlarla revize edilmesi” gibi ifadelerle kamuoyuna sunulabileceği konuşuluyor. Bakanların Meclis’te daha görünür olması ve bazı kurumsal yapıların yeniden düzenlenmesi gibi seçenekler üzerinde duruluyor.

2028'E HAZIRLIK!

Her iki kampta da Erdoğan’ın geniş kapsamlı siyasi değerlendirmeler içeren konuşmalar yapması bekleniyor. Kurmaylar, Erdoğan’ın kamp sürecinde teşkilata “yeniden yapılanma” mesajı verebileceğini ve sahada daha güçlü bir organizasyon için düğmeye basılabileceğini ifade ediyor. 2028 seçimlerine kadar olan süreçte teşkilat yapısının güçlendirilmesi ve genç seçmene dönük politikaların çeşitlendirilmesi de gündemde yer alıyor.