Kızıldere Katliamı'nın 50. yılı: TÜSTAV arşivden fotoğrafları paylaştı

30 Mart 2022 Çarşamba, 11:11

Türkiye devrimci hareketinin simge isimlerinden Mahir Çayan ve 9 yoldaşının Tokat Kızıldere'de katledilmelerinin üzerinden 50 yıl geçti.

Katledilen 10 devrimci için bugün başta mezarlarının bulunduğu Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı olmak üzere birçok yerde anma töreni düzenleniyor.

Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) Mahir Çayan ve yoldaşlarının kaldığı Kızıldere'deki köy evinin içerisinden, katliamın ardından kaydedilen fotoğrafları gün yüzüne çıkardı.

TÜSTAV'ın sosyal medya hesaplarından "Kızıldere'nin 50. yılında Vakıf arşivimizden kimi fotoğrafları paylaşıyoruz. Mücadeleleri ve anılarına saygıyla" diyerek paylaşılan fotoğraflar: