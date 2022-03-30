Kızıldere Katliamı'nın 50. yılı: TÜSTAV arşivden fotoğrafları paylaştı
Türkiye devrimci hareketinin sembol isimlerinden Mahir Çayan ve yoldaşları, bundan 50 yıl önce Kızıldere'de katledilmişti. TÜSTAV, 10 devrimcinin öldürüldüğü Kızıldere'deki köy evinden arşiv fotoğraflarını paylaştı.
Türkiye devrimci hareketinin simge isimlerinden Mahir Çayan ve 9 yoldaşının Tokat Kızıldere'de katledilmelerinin üzerinden 50 yıl geçti.
Katledilen 10 devrimci için bugün başta mezarlarının bulunduğu Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı olmak üzere birçok yerde anma töreni düzenleniyor.
Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) Mahir Çayan ve yoldaşlarının kaldığı Kızıldere'deki köy evinin içerisinden, katliamın ardından kaydedilen fotoğrafları gün yüzüne çıkardı.
TÜSTAV'ın sosyal medya hesaplarından "Kızıldere'nin 50. yılında Vakıf arşivimizden kimi fotoğrafları paylaşıyoruz. Mücadeleleri ve anılarına saygıyla" diyerek paylaşılan fotoğraflar:
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