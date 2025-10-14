'Kızım ateistle evlenmek istiyor ne yapayım?' dedi, ilahiyatçı Karataş 'Evlatlıktan reddet' yanıtı verdi

İktidara yakın Kanal 7 televizyonunda yayınlanan “Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Muhabbet Kapısı” programında, canlı yayına telefonla bağlanan bir izleyicinin "Kızım evlenmek istediği kişiyle ateistmiş. Ne yapmalıyım, evlatlıktan reddedebilir miyim?” sorusuna yanıt verildi.

Programda soruyu yanıtlayan ilahiyatçı ve eski Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Prof. Dr. Mustafa Karataş, "Acınızı, derdinizi, üzüntünüzü anlıyorum" diyerek başlayıp şu sözleri kullandı:

"Evet, ateist bir çocuğu reddedebilirsiniz. Din buna müsaade ediyor. Ateist bir çocuğu evlatlıktan atarsın. Dinimiz, Allah'a ortak koşanları, Allah'ı inkar edenleri asla kabul etmiyor. Onunla evlilik caiz değil. Ama bunlara rağmen benim tavsiyem, bu çocuk bir gün pişman olup gelecek. O zaman için kapıyı aralık bırakacaksın. Uzaktan bir mesafe ile sevgini ona göstereceksin. Aileden kopmasın. Engel olabiliyorsanız o evliliğe engel olmaya çalışın."