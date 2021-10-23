Ateizm Derneği'nden Mehmet Özhaseki hakkında suç duyurusu

23 Ekim 2021 Cumartesi, 15:41

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 8 Ekim tarihinde AKP'li Melikgazi Belediyesi'nin desteğiyle yaptırılacak Hacı Şükrü Baktır İmam Hatip Fen Lisesinin temel atma töreninde konuştu.

Temel atma töreninde konuşan Özhaseki, öğrencilere dini anlatmanın önemine değinirken "Adamı doktor, mühendis, amir, memur yapmışsın ama vatan haini çıkmış, dini, imanı inkar ediyor. Ne anladık o işten?" ifadelerini kullandı.

SUÇ DUYURUSU

Özhaseki'nin konuşmasında sarf ettiği sözler nedeniyle Ateizm Derneği, ''Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmalığa tahrik etmekten'' suç duyurusunda bulunuldu.

Dernek tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Felsefe, bilim ve teknoloji gibi alanlarda en üretken topluluk olan, sadece kendi uluslarını değil tüm insanlığı uygarlaştıran hümanistleri vatan haini ilan etmek, en hafif tabirle lafını bilmemektir. Halkı dinle kandıran ve ülkemizi bugün içinde bulunduğu karanlığa sürükleyenlerin, yoksullaştırdıkları yaşamların üzerine kendi şatafatlarını inşa edenlerin ve Anayasayı her fırsatta çiğneyerek hukuksuzluğu kendilerine hak sayanların biz dinsizler olmadığı aşikârdır.

Sayın Özhaseki'den, sarf ettiği bu nefret söylemiyle hedef gösterdiği dinsiz vatandaşlarımızdan özür dilemesini talep ediyor ve bir milletvekili olarak laiklik ilkesine riayet ederek, inançlı/inançsız tüm yurttaşlara eşit davranması gerektiğini kendisine hatırlatıyoruz.''