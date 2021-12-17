‘Ateizmi öldürdük sıra deizmde’

17 Aralık 2021 Cuma

28 Ekim 2021 tarihli Cumhuriyet gazetemizden, “AKP’li Şenliklioğlu deistlere saldırdı” başlıklı bir haber kesmiştim. Adı geçen yazıcı, ateist ve deistlerin ana ve babalarıyla evlendiklerini ileri sürüyordu. Bir boş zamanımda internete başvurdum, söyledikleri bu kadar değilmiş. Okuyalım:

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“Ölümüne AK Partiliyim” diyen yazar Emine Şenlikoğlu, katıldığı bir programda deistlere ilişkin olay yaratacak açıklamalarda bulundu. Şenlikoğlu, “Deizmde bir adam kızıyla evlensin hiçbir sakınca yoktur” dedi.

Ateizmin “öldüğünü” öne süren Şenlikoğlu, konuyu “ensest ilişki”ye bağlayarak şunları söyledi:

“Ateizmi öldürdük biz. Şimdi deizmi öldüreceğiz az kaldı. Çünkü ateizm çok mantıksız. Baktılar ateizm bitiyor, deizmi hortlattılar. Dinsiz de demiyorlar, deist diyorlar. Dinsizlik halkımızda kötü bir isimle anılır ya gençler sıcak baksın diye deist diyorlar. Ateizm ve deizm hayvanlık âlemi gibidir. Deizmde bir adam kızıyla evlensin hiçbir sakınca yoktur. Hangi ülkede hatırlamıyorum, bir adam köpeği ile nikâh yaptı.”

Bazı deistlerin ensest ilişkiyi kabul etmediğini dile getiren Şenlikoğlu, “Ama senin inandığın inanç buna karşı değil. Onlar anne babalarıyla evlenebilirler. Deizmde ahlak yoktur. Deizmin ateizmin kendisi bozuk” dedi. Şenlikoğlu, İrem Beyhan’ın “İnançsız bir insan iyi olamaz mı?” sorusuna da “Deizmin kendi içinde çok kibar hanımefendi, beyefendiler olabilir. Ama deizm çok ahlaksız. Her deist ya da ateist kötü olacak diye bir kaide yok. Ben sistemden bahsediyorum. Ben kişilerden bahsetmiyorum. Deist ahlaklı olabilir ama deizm ahlaksız” şeklinde yanıt verdi.

“17 yaşındaki kızlar fingirdiyor, hamile kalıyor sorun yok, 17 yaşında evlilik olursa, nikâh olursa eşleri hapse giriyor” şeklinde açıklamada bulunan Şenlikoğlu, gazeteci İrem Beyhan’ın “Kötü kullanıma çok müsait, pedofili ya da çocuk gelinler malumunuz” diye itirazına da müdahalede bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Bunlar benim ifadelerim, konuşulmayınca bunlar başımıza geliyor, karşı taraf hamile kalıyor. AK Parti’yi çok beğeniyorum ama birkaç konuda cinayet işliyorlar. Bunun düzeltilmesi lazım.”

“ÖLÜMÜNE AK PARTİLİYİM, 2023’TE UZAYA ÇIKACAĞIZ”

Şenlikoğlu, “Hangi çalışmalarını beğeniyorsunuz?” sorusuna da “Fizik kanunlarına çok hâkimler. Çocuklara bile uzaya nasıl çıkılır onu öğretiyorlar. Seni mi yoksa AK Parti’yi mi öldürelim deseler; beni öldürün, AK Parti’yi yaşatın derim. Ölümüne AK Partiliyim. 2023’te uzaya çıkacağız” dedi. (Yeniçağ, 27.10.2021)

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Aklı başında olgun bir yetişkinin söyleyeceği şeyler değil kuşkusuz bunlar. Ateizmi öldürmüşler, şimdi deizmi öldüreceklermiş... Beceremezsiniz ama neden öldürüyorsunuz? Ateistler ve deistler anayasanın ve yasaların koruması altında değil mi? Bu ülkede düşünce ve inanç özgürlüğü ve bunları açıklama özgürlüğü yok mu? Ateizm çok mantıksızmış, ateizmin mantığının ne olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz! Üç tek tanrılı dinin müminleri (dindarları) vahiye (révélation) inanıyorlar, ateistler “dünyanın düz” olduğunu söyleyen vahiye inanmıyorlar. Daha açıkçası: Allah’a inanmıyorlar. Râzî (865, Rey - 925, Rey) gibi Allah’a inanıp peygamberlere inanmayanlar var. Çünkü kanıtsız inancı değil akıllarını kullanıyorlar; akıllarını özgürce kullanmaya hakları yok mu? Ateizmi, deizmi öldürmek ne demek, bu ne barbarlık?

Sizin inancınıza saygı gösteren insanlara neden saygı göstermiyorsunuz? Ha ateizmi öldürmüşsünüz, ha bütün ateistleri! Aynı şey! Demek ki ateistleri ve deistleri gözünüzü kırpmadan öldüreceksiniz?

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Gelelim şu ensest evliliklere: Yasada Cumhuriyet vatandaşlarının kimlerle evlenemeyeceği yazıyor. Demek ki yasal olarak mümkün değil! Peki dindarlar arasında mı yoksa ateistler arasında mı ensest ve aile içi tecavüz yaygın? Bayan Şenlikoğlu’na hapishanelerde araştırma yapmasını hiç tavsiye etmem.

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Şenlikoğlu, “(AKP’nin) Hangi çalışmalarını beğeniyorsunuz?” sorusuna da “Fizik kanunlarına çok hâkimler. Çocuklara bile uzaya nasıl çıkılır onu öğretiyorlar. Seni mi yoksa AK Parti’yi mi öldürelim deseler; beni öldürün, AK Parti’yi yaşatın derim. Ölümüne AK Partiliyim. 2023’te uzaya çıkacağız” demiş. Der, demiştir!

AKP, elbette Ay’a (uzaya) merdiven de gidiş-gelişli yol da yaptırabilir. Ne de olsa bir “Meşhedi”den masallar dinliyorlar. “Hakikaten” Ay’a gidip ne yapacaksınız? Ay’da ne mehtap var ne de deniz! Yoksa maksat firar mı?