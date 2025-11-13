KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı Ankara’da: Türkiye’den ‘iki devletli çözüm’ vurgusu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 19 Ekim’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini AKP’nin desteklediği Ersin Tatar’a karşı açık farkla kazanan Tufan Erhürman, ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye yaptı. Erhürman’ın ilk durağı Anıtkabir oldu.

‘KIBRIS HALKININ ATATÜRK SEVGİSİ…’

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunan Erhürman, ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Burada, Anıtkabir Özel Defteri’ne, “Atatürk sevgisi ve fikirlerinize bağlılık, Kıbrıs Türk halkının karakterinin ayrılmaz bir parçasıdır. Halkımız, en zor dönemlerinde dahi sizden aldığı ilhamla direncini korumuş, çağdaş, özgür ve onurlu bir yaşam mücadelesini sürdürmüştür. Bugün bizler, kurucusu olduğunuz Cumhuriyet'in değerlerinden beslenen bir halk olarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz” cümlelerini yazdı.

KURTULMUŞ’TAN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Tufan Erhürman daha sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’la bir araya geldi. Kurtulmuş, Kıbrıs'ta iki devletli çözümden başka bir yolun olmadığını, iki devletin de kendi millî kimlikleri içerisinde barış içinde yaşayabileceği bir ortamın ortaya konulmasının mümkün olduğunu söyledi. Tufan Erhürman ise, “Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Cumhuriyet Meclisi’mizin çok yakın teması var. Dostluk gruplarımızla sürekli görüş alışverişi içerisindeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Cumhuriyet Meclisi’miz arasındaki ilişkiler, bunları dünyaya anlatmamız açısından da bizim için son derece değerli olmaya devam edecek. Sizin katkılarınız da bu anlamda bizim için son derece kıymetli” sözlerini kullandı.

SON DURAK SARAY

Erhürman, son olarak Saray’da, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmî törenle karşılandı. İki lider görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Kıbrıs’ın Türkiye için “Millî bir dava” olduğunu söyleyerek, “Adil, kalıcı ve Ada'daki gerçeklere uygun bir çözüme ulaşılmalı. Mücadelemizi Sayın Erhürman'la kararlılıkla sürdüreceğiz. Kıbrıs meselesine en gerçekçi çözümün Ada'da iki devletin var olmasından geçtiğine inanıyoruz” dedi. Erhürman ise, “Kıbrıs'ta on yıllardır çözülemeyen bir sorun vardır. Bizim çabamız adil ve kalıcı barışa yöneliktir. Türkiye'yi ve Kıbrıslı Türkleri yok sayan, bölgede kalıcı bir çözüme hizmet etmeyecektir” sözlerini kullandı.