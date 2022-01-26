Koç Holding kazanmıştı: Kalamış Yat Limanı ihalesinin neden iptal edildiğini yazdı

26 Ocak 2022 Çarşamba, 09:10

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile iptal edildi. Koç Holding, "Bahse konu ihalenin 19 Ocak 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edildiği 21 Ocak 2022 tarihinde Tek-Art'a tebliğ edilmiştir" denildi.

Konuya ilişkin bir köşe yazısı kaleme alan Dünya gazetesinden Kerim Ülker, bu iptalin ardından ardından önceki gün bir ihale için daha aynı kararın verildiğini hatırlatıp "Bu iptal ise geçen yıl eylül ayında yapılan Muğla’daki Akköprü Hidroelektrik Santrali Projesi’ydi. İhaleyi 605 milyon lira olan en yüksek teklifle Aydem Enerji kazanmıştı. O ihaleyi de Rekabet Kurumu onaylamıştı. Ancak yine Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla karar iptal edildi" dedi.

"Gerekçesi açıklanmayan her iki iptal kararının altında ihalelerin TL ile yapılması olduğunu öğrendim" diyen Kerim Ülker, şu iddiaları dile getirdi:

"Şöyle ki Koç Holding’in kazandığı Kalamış ihalesinin yapıldığı 7 Ekim 2021’de dolar 8.87 TL idi. Yani kaba bir hesapla 281 milyon dolara mal olmuştu. Eğer dolar üzerinden yapılsaydı 281 milyon doların karşılığı da 3.8 milyar TL. Yani arada 1.3 milyar TL’lik bir değişim fark söz konusu. Benzer şekilde yine TL ile yapılan Aydem’in kazandığı ihale döneminde ise dolar yine benzer rakamlarda; 8.63 TL idi. Kaynaklarımdan edindiğim bilgilere göre TL ile yapılan her iki ihale, dolardaki değişim nedeniyle iptal edilmiş"

EN FAZLA İLGİ GÖSTEREN ÜLKE

Ülker, konuyla ilgili yazısını "Gelelim Kalamış Yat Limanı ile ilgili ikinci gelişmeye. Körfez Bölgesi’ne yakın, yatırım ve satın alma konularında önemli projelere imza atan kaynağıma bundan sonrasını sorduğumda ise ilginç açıklamalarda bulundu" diyerek şöyle tamamladı:

"Dubai’de yaşayan ve bölgeyi iyi bilen kaynağım, “BAE bu konuya en fazla ilgi gösteren ülke. Türkiye’ye 10 milyar dolarlık fon ayırdıklarını açıkladılar. Hatırlarsanız Abu Dabi Kalkınma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hassan Al Suwaidi, bu fonun potansiyel gördüğü sektörleri anlatırken liman ve turizm yatırımlarını da söylemişti. Burada Kalamış için bir hazırlık süreci olduğunu duydum. Teklif verecekler diye düşünüyorum” dedi."