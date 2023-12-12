Fahrettin Koca'dan Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama: Durumu son derece kritik ve ciddi

Yayınlanma: 12.12.2023 - 18:06

Güncelleme: 12.12.2023 - 18:32

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda fenalaşarak Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin konuştu.

Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için hastaneye gelen Koca, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bitmez'in kalbinin durduğunu, Meclis'te tekrar canlandırmak için çalışma yapıldığını bildiren Koca, şunları kaydetti:

"20 dakikalık zaman diliminde Bilkent Şehir Hastanemize nakli sağlandı. Bu canlandırma devam edildi ve 20 dakika kadar sonra, hastaneye geldikten sonra anjiyosu planlandı. Yapılan anjiyo ile iki ana damarının tam tıkalı olduğu görüldü. Devamında yapılan müdahale sonrası sonuç alınamayınca kalp akciğer pompasına bağlandı. Şu an hastamız, kendilerini de ziyaret ettim, kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonlarını devam ettiriyor. Durumu son derece kritik ve ciddi. Arkadaşlarımız, bütün ekipler bir arada yakın takip ediyorlar."

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmeleri sırasında, Saadet Partili Hasan Bitmez partisi adına söz aldı. Hasan Bitmez, kürsüde konuşmasını yaptığı sırada, Genel Kurul'da sözlü sataşmalar yaşandı.

Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşan Bitmez, AKP’nin İsrail politikalarını eleştirdi ve ‘’İsrail’e sonsuz aşkınız var” diyerek Mehmet Akif Ersoy’un, “Enseden aslan kesilmek, cepheden yaltak kedi/ Müslümanlık böyle zillet görmedi!” dizelerini okudu.

“İsrail’in attığı her bombada iktidarın katkısı var” diyen Bitmez, Sezai Karakoç’un ‘’Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar” şiirindeki dizeleri de okudu.

Genel Kurul'u selamlayarak konuşmasını bitiren Bitmez, kürsüden ayrılacağı sırada fenalaşarak yere yığıldı.