Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Hasan Bitmez hangi partili? Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl?

Yayınlanma: 12.12.2023 - 15:12

Güncelleme: 12.12.2023 - 15:12

Milletvekili Hasan Bitmez TBMM kürsüsünde konuşmasını bitirir bitirmez bayılıp düştü.

HASAN BİTMEZ KİMDİR?

1969 yılında Giresun'un Alucra ilçesinde doğdu. İstanbul’da ilkokul eğitimi aldıktan sonra orta öğretimini Gebze İmam-Hatip Lisesininde tamamladı. Yüksek öğretimini El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesinde tamamladı.

Arapça ve İngilizce bilmektedir.

GİLMDER (Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği) kuruculuğunu üstlendi ve bir süre başkanlığını yaptı. Millî Gençlik Vakfı'nda 1999-2004 yılları arasında Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. 2000 Yılında Anadolu Gençlik Dergisini kurdu ve derginin Genel yayın yönetmenliğini yaptı. 2006-2010 yıllarında arasında IIFSO (International Islamic Federation of Student Organizations) Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2010-2014 yılları arasında Şura Meclisi Başkanlığını yaptı. 2008-2010 yılları arasında IYFO (International Youth Form)’nun Genel Başkanlığını yürüttü

Günümüzde ESAM (Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi) Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi’dir. İSBAM-İslam Biriğliği Araştırmaları Merkezi Başkanıdır.

HASAN BİTMEZ EVLİ Mİ?

Hasan Bitmez evli olup bir çocuğu vardır.

HASAN BİTMEZ HANGİ PARTİLİ?

Siyasete Refah Partisi'nin Gebze ilçe teşkilatında başladı. Fazilet Partisi ve Saadet Partisinde çeşitli kademelerde görevler aldı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde Kocaeli'den milletvekili seçildi. Günümüzde Saadet Partisinde Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Saadet Partisi 28. dönem Kocaeli milletvekilidir.

HASAN BİTMEZ'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Meclis'te bütçe görüşmelerinde söz alan ve konuşmasının ardından bayılarak düşen Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama ilk açıklama geldi.

Saadet Partisi Basın Müşaviri Hacı Murat Uzgur, sosyal medya hesabından Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kocaeli Milletvekilimiz Genel Başkan Yardımcımız Hasan Bitmez Bey’in durumu ciddiyetini koruyor. Bilkent Şehir Hastanesi’nde tıbbi müdahale devam ediyor."



