Kocaeli'de bir kişi AKP seçmenlerine küfür ve hakaret iddiasıyla gözaltına alındı

07 Ocak 2022 Cuma, 15:08

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dilovası ilçesinde yaşayan A.E.G.'nin, 5 Ocak'ta AKP'li seçmenlere yönelik küfür ve hakaret içeren videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşmasına ilişkin suç duyurusu üzerine harekete geçti.

A.E.G. ihbar üzerine ekiplerce ilçede gözaltına alındı. Şüpheli A.E.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sosyal medyada yer alan ve AKP'li seçmenlere küfür ve hakaret edilen videoyu çeken şüpheli A.E.G. hakkında AKP Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve çok sayıda partili, 5 Ocak'ta suç duyurusunda bulunmuştu.