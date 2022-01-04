AKP'li yöneticiden emekli zammını eleştiren AKP'li seçmene hakaret!

AKP Konya İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Küçükkömürler, emekli zammını eleştiren bir yurttaşa sosyal medya hesabından hakarette bulundu. Küçükkömürler, yurttaş için 'hayvan' benzetmesinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2022 Salı, 12:43
AKP'li yöneticiden emekli zammını eleştiren AKP'li seçmene hakaret!
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TÜİK tarafından aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından emekliye ve memura yapılacak zam oranı belli oldu. 

Sosyal medyada bu durumu eleştiren bir yurttaşa AKP Konya İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Küçükkömürler, hakaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bligin’e ithafen, "Emeklilere iyi kazık attınız. Yüzde 40 zam vermemek için aralık ayı enflasyonunu yüzde 13'e çıkardınız. Size bir daha oy verirsem insan değilim" diyen bir yurttaşın paylaşımına cevap veren Küçükömerler, "Hayvanlar oy kullanmıyor. Kanunen" ifadelerini kullandı.


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