Okan Bayülgen'in 'hakaret' davasında karar

03 Aralık 2021 Cuma, 09:54

Okan Bayülgen'in Youtuber Muhammet Çumanoğlu'nun bir videosunu yayınlayıp "geri zekalı" dediği iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı.

Bayülgen, insanlara akıl vermenin tehlikeli ve zararlı olması konusunda yorum yaptığını dile getirince mahkeme, dava sonunda konuşmada hakaret kastı olmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.

YouTuber Muhammet Çumanoğlu, sunucu Kaan Okan Bayülgen hakkında, "hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Çumanoğlu tarafından savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, çekmiş olduğu bir videonun Okan Bayülgen'in programında kullanarak hakaret içerikli yorumlarda bulunduğunu öne sürmüştü.

Çumanoğlu, "Uykusuzlar Kulübü" adlı televizyon programında, videolarıyla, dalga geçilerek hakaret edildiğini bu nedenle Bayülgen'in yargılanmasını talep etti.

2 YIL 4 AY HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Okan Bayülgen'in ifadesinde de hakaret içerikli 'Geri zekalı' cümlesini kullandığını kabul ederek, söz konusu sözcüğün kişilik haklarını zedeleyecek boyutta olması nedeniyle 'Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret' suçunu işlediğine kanaat getirerek 2 yıl 4 ay hapis istemiyle iddianame düzenlemişti.

Ünlü sunucu yargılandığı İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine yazılı dilekçe sunmuş ve dilekçede söz konusu ifadeyi genel anlamda kullandığını bu nedenle şikayetçiye yönelik bir eyleminin bulunmadığını söylemişti.

HAKARET NİTELİĞİNDE BULUNMADIĞINI DİLE GETİRDİ

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesine gelerek yargılandığı mahkemede hazır bulunan Okan Bayülgen, sanık olarak verdiği ifadesinde ilişki konusunda birçok YouTuber olduğunu, bu durumun tehlikeli bir yol almaya başladığını keza insanlara akıl vermenin tehlikeli ve zararlı olduğunu bu nedenle hiciv niteliğindeki sözlerinin hakaret niteliğinde bulunmadığını dile getirdi.