Koltuğunu kaybedene Saray'da makam: Rektörler, eski vekil ve bakanlar da listede

Yayınlanma: 10.04.2025 - 12:28

Güncelleme: 10.04.2025 - 12:28

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Abdullah Atalar, Türk Eğitim Derneği Başkanı Sinan Selçuk Pehlivanoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Ahmet Cevat Acar, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Tuncay Döğeroğlu, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Atilla Arkan Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyeliklerine, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, 64. Hükümet Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, 27. Dönem AKP Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün ise Sağlık Politikaları Kurulu üyeliğine getirildi.

13 ÜNİVERSİTEYE ATAMA

13 üniversiteye de rektör ataması yapıldı. Buna göre, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlhami Gülçin, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Aydın, Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İdris Demir, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Burak Küntay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Koç, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Oktay Yıldız, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Gençcelep, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rengin Ak, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zekeriya Akman, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgay Uzun, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmud Güngör atandı. YÖK üyeliğine ise Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel atandı.

Öte yandan kayyum olarak atanan eski ODTÜ rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök de Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu'na seçildi.