Komisyon Abdullah Öcalan'ı dinleyecek mi? TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonunda düzenlediği 28'inci Dönem 3. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda gazete, televizyon ve ajansların parlamento muhabirleriyle bir araya geldi.

TBMM’nin dünyadaki en önemli meclislerinden biri olduğunu söyleyen Numan Kurtulmuş, ’Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Terörün bitirilmesi, Türkiye’de terörsüz bir Türkiye oluşturulabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir komisyon oluşturuldu. 5 Ağustos’tan bu yana sürdürdüğü çalışmalarıyla büyük bir mesafeye ulaştı. Ümit ediyoruz ki en kısa zamanda Türkiye artık terörle ilgili kaybettiği yıllarındaki ağır ekonomik ve insani bedelleri geride bırakacak, yeni bir sayfa açarak, barış bulduğu, kardeşlik içerisinde yoluna devam edecektir. Zaten komisyonun adına da yansıdığı gibi milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi alanlarında görüşlerin tartışıldığı, tekliflerin en sonunda ortaya konularak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne iletileceği bu tarihi komisyon, esas itibarıyla her kararla büyük tarihi bir faaliyet icra etmektedir" şeklinde konuştu.

'ÖCALAN' YANITI: HENÜZ GÜNDEME GELMEDİ

Kurtulmuş, gazetecilerin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan ile görüşüp görüşmeyeceği sorusu üzerine, "Komisyonun nasıl karar alacağı biliniyor. Kararlar nitelikli çoğunlukla alınıyor. Benim vereceğim bir karar söz konusu değildir. İlk andan itibaren oy birliğiyle aldığımız karar çerçevesinde her şey kamuoyu önünde cereyan ediyor. Henüz bu konu komisyonun gündemine gelmemiştir. Komisyon buna karar verecektir" dedi.

Komisyonun çalışmalarına ilişkin soru üzerine de Kurtulmuş, "Başlangıçta 31 Aralık'ı nihai tarih olarak koyduk. Eğer gerekirse ikişer aylık sürelerle Komisyon çalışmalarını uzatmanın yetkisi veriliyor. Beklentilerimin üstünde olduğu bir süreç sürdürüyoruz. Yani şeffaf, açık. Komisyon tarafından bu süreçle ilgili kimler varsa, kimler olabilirse gerek STK’lar olarak, üniversite hocaları olarak, kitlesel örgütlerin temsilcileri olarak, bunların hepsinin ya da bu süreçten mağdur olan ailelerin, başta şehit ailelerimizin olmak üzere, gazilerin olması dinlenmesidir" ifadelerini kullandı.

"SİLAH BIRAKMAYI TBMM TESPİT ETMEZ"

Terör örgütünün silah bırakmasının devam edip etmediği sorusu üzerine Kurtulmuş, "Burada çatışma çözümleri üzerinde söz alan öğretim üyesi arkadaşlarımız, dünya örneklerinden ifade ettiler. Bizim şu anda Türkiye’de geldiğimiz nokta, başka örneklere baktığımız zaman, 5 ila 9 yıl arasında, değerlidir, önemlidir. Ama dediğiniz gibi silahların tamamen bırakılması, artık Türkiye için çatışma döneminin geride kalmış olması en hızlı hususlardan birisidir. Silahları bütünüyle bıraktığının tespiti Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yapacağı bir şey değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu sürece sadece vaziyet edebilir. Esas itibariyle devletin güvenlik kurumları, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Genelkurmay Başkanlığımız başta olmak üzere terörle mücadele ile ilgili güvenlik kurumları, saha tespitlerini yaparlar ve bunlar yine devletin ilgili güvenlik kurumu tarafından tespit edilir, kayıt altına alınır. Örgütün bütünüyle silah bıraktığı ve fesih sürecinin tamamlandığı ortaya konulursa bu süreçlerin hepsinde Meclis, Komisyon olarak biz sadece gözlem yapabiliriz, duruma vaziyet ediliriz. Ama nerede, kim, kaç tane silah bıraktı, bu bizim işimiz değil" şeklinde konuştu.