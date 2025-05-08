Komisyonda gerginlik! CHP'li Murat Emir'den Hüseyin Yayman'a: 'Bizi de susturamazsınız!'

Yayınlanma: 08.05.2025 - 17:14

Güncelleme: 08.05.2025 - 19:06

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu bugün AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında Google algoritma değişikliği ve sonuçlarını tartışmak üzere toplandı.

Başkan Yayman, açış konuşmasının ardından konukları tanıttı. Bu sırada CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Yayman'a "Sizin yönetiminizi tartışmak üzere usul tartışması başlatılmasını istiyorum" dedi.

Başkan Yayman, Emir'in talebini reddederek konuklara söz vermek isteyince muhalefet milletvekilleri Yayman'ın kararının içtüzüğe aykırı olduğu gerekçesiyle, protesto için masalara vurdu.

"KORKUDAN BOĞULACAKSINIZ"

Başkan Yayman'ın usul tartışması talebini reddedemeyeceğini belirten Emir, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının kapatılmasını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Ekrem İmamoğlu'nu susturdunuz, bizi de susturamazsınız. Anayasa ve içtüzüğü ihlal ediyorsunuz. Bu Meclisi susturamayacaksınız, hukuksuzluklarınızın altında kalacaksınız. Hukuk, Anayasa bilmiyorsunuz; despot gibi yönetiyorsunuz. Mahkemeye talimat verdiğiniz gibi talimatla gelmişsiniz buraya. İçtüzüğü çiğniyorsunuz. Bu size yakışmıyor Sayın Başkan. Sizi tekrar Anayasa ve içtüzüğe uygun, usul tartışması başlatmaya davet ediyorum. Eşkıya mısınız, içtüzüğe uymuyorsunuz? Bu korkaklık niye? Tutukladınız olmadı, diplomasını iptal ettiniz olmadı, malına el koydunuz olmadı, şimdi de hesabına mı el koyuyorsunuz? Korkunuzda boğulacaksınız.”

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’ın “Ben diş hekimliği fakültesi ve siyasal bilimler mezunuyum” demesi üzerine Murat Emir, “Ben hem Ankara Hukuk mezunuyum hem de Hacettepe Tıp mezunuyum. Yasaları eksik öğretmişler size” ifadelerini kullandı.

Komisyona Google’ın İsviçre, Fransa ve İspanya’dan yetkilileri de katıldı. CHP'li Emir, Google'ın Türk ve yabancı yetkililerine “Don’t speak. Konuşmayın, usul tartışması açılmadan konuşamazsınız” sözleriyle seslendi.

Google Kamu İlişkileri ve Politikaları Direktörü Tolga Sobacı ise “Başkanın takdirine bırakıyorum” dedi.

Başkan Yayman da Emir'e "Eşkıyalık yapan sizsiniz. Siz bu komisyonun üyesi bile değilsiniz. Ben sizi konuşturacağım diyorum, toplantı düzenini bozuyorsunuz, bunu kabul etmiyoruz. Söz hakkı istiyorsanız bekleyeceksiniz. Korksam sizin gibi olurum. Komisyonumuzun düzenini bozamazsınız” dedi.

Gerginliğin artması üzerine komisyon görüşmelerine 15 dakika ara verildi.