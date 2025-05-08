Sosyal medyada İmamoğlu’na destek yağdı: Elçin Sangu da profilini değiştirdi

Yayınlanma: 08.05.2025 - 15:25

Güncelleme: 08.05.2025 - 15:25

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 18 Mart’ta İstanbul Üniversitesi tarafından diplomasının iptal edilmesinin ardından, 19 Mart günü gözaltına alındığı ve tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderildiği öğrenildi. Bu süreçte İmamoğlu’nun diploma bilgisi, İstanbul Üniversitesi’nin veri tabanından da silindi.

TÜRKİYE’DEN ERİŞİM ENGELİ KARARI

Gelişmeler bununla sınırlı kalmadı. Mahkeme kararıyla İmamoğlu’nun X (eski adıyla Twitter) hesabına Türkiye’den erişim engeli getirildi. Karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) aracılığıyla sosyal medya platformu X’e iletilerek yürürlüğe girdi. Böylece İmamoğlu’nun hesabı sadece Türkiye sınırları içinde erişime kapatılmış oldu.

"BU HESAP ARTIK İMAMOĞLU’NUN SESİ OLACAK"

Erişim engeli kararının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“Ekrem İmamoğlu’nun resmi sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli, sadece bir kişiye değil, milyonların sesine vurulmuş bir sansürdür. Bu hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyoruz. Ancak bilinmelidir ki; adaletin susturulmak istendiği her yerde, biz daha gür konuşacağız. Bu hesabım, erişim engeli kalkana kadar Ekrem İmamoğlu'nun sesi olmaya devam edecek ve onun adına kullanılacaktır.”

DESTEK MESAJLARI SOSYAL MEDYAYI SARDI

Alınan karar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları İmamoğlu’na destek vermek amacıyla profil fotoğraflarını değiştirerek tepkilerini gösterdi.



Bu isimler arasında en çok dikkat çekenlerden biri ise oyuncu Elçin Sangu oldu. Sangu’nun İmamoğlu’na destek amacıyla profil fotoğrafını değiştirmesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.